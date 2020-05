Com a pandemia do novo coronavírus, os consultórios médicos que oferecem tratamentos eletivos, isto é, que não são considerados de urgência ou emergência, têm passado por mudanças. Para além do medo da população de ir ao médico por receio do contágio pela Covid-19, aqueles que voltaram a atender tiveram de se adaptar ao que vem sendo chamado de 'novo normal'.

A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu, no dia 29 de abril, orientações para a prevenção e controle das infecções em procedimentos cirúrgicos, complementando orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), que permitiram o retorno de procedimentos médicos e cirurgias, contanto que hospitais e clínicas tomem medidas para adequação.

A médica endocrinologista Fernanda Braga conta que esta adaptação tem sido o maior desafio no consultório dela. “Mas desde quando fechou totalmente eu me organizei para normatizar as teleconsultas nos casos em que eu já sabia que teria como acompanhar a distância”, disse.

Telemedicina

A consulta a distância ou a ‘telemedicina’ tem sido uma via encontrada pelos profissionais da saúde que não estão na linha de frente do combate ao coronavírus para manter o acompanhamento dos pacientes. Fernanda explica que, para isso, seguiu estudos que determinam quais segmentos podem ou não serem acompanhados a distância. “Com isso nós garantimos o acompanhamento dos pacientes crônicos”, exemplificou.

No caso específico dela, que é endocrinologista, a atenção tem sido mais dedicada às pessoas com diabetes, além daquelas com obesidade. “Se houver um descontrole no tratamento destes pacientes, eles ficam em situação de vulnerabilidade e a diabetes é um fator de risco para o coronavírus”, apontou.

A clínica geral Marcella Barra também frisa que as doenças crônicas mais do que nunca precisam de atenção. “As pessoas estão com medo de procurar atendimento e com medo inclusive de tomar os medicamentos diários”, disse. Além da diabetes, ela cita a hipertensão, que é outra doença com fator de risco para o coronavírus, e a fibromialgia.

Para Marcella, é crucial, neste momento, que as informações repassadas sobre a pandemia sejam precisas, para evitar a confusão por parte das pessoas. Por outro lado, ela enxerga um possível legado positivo destas mudanças. “As pessoas estão aprendendo a não procurar unidade de saúde sem necessidade, dar mais importância à medicina preventiva e a não tomar medicamento sem prescrição médica”, avaliou.

Mudanças

A endocrinologista Fernanda disse que para se adaptar, ela fez algumas mudanças que vão além das consultas a distância. “Para os casos de atendimento presencial, eu me preparei desde quando ainda estava fechada, porque sabia que voltaríamos para um novo normal”, conta.

“Eu dividi as consultas com um intervalo maior entre elas, seguindo as regras e sempre analisando o que pode ser melhorado”, relata. Fernanda explica que, no consultório, deixa a cadeira do paciente mais distanciada, usa equipamentos de proteção individual e higieniza a sala a cada intervalo das consultas.

“Além disso, antes da consulta nós conferimos a temperatura dos pacientes, todos só podem entrar se estiverem de máscara e devidamente higienizados. Adaptei até a forma de pagamento, facilitando o pagamento on-line, por exemplo. Mas quando não é possível, eu dou preferência ao cartão e o pagamento em dinheiro é só em último caso”, detalhou.

Apesar do retorno das consultas presenciais e da manutenção dos atendimentos on-line, Fernanda conta que houve uma redução em quase 50% do movimento do consultório dela. “Muita gente achou que a pandemia iria passar logo e preferiu esperar, então a frequência caiu”, disse. Marcella, porém, informou que, apesar da queda de movimento, tem crescido a procura por psiquiatras por parte de profissionais de Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus.