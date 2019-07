Cidades Tratamento público em Goiânia contra diabetes é apresentado no Japão Programa of erece “bombas de insulina”, simplifica uso do hormônio e melhora qualidade de vida de usuários

Um programa implantado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia desde 2011 que atende pacientes com de diabetes tipo 1 foi apresentado no início deste mês no Japão, dentro do Businnes 20 (B20), evento oficial do G20 que reúne representantes de várias partes do mundo para debater estratégias de inovação no cuidado à saúde baseado em valor. O trabalho, que e...