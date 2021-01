Cidades Tratamento de bebê abandonado em Goiânia pode terminar nesta terça-feira (5) De acordo com informações da assessoria do Hospital Materno Infantil (HMI), a criança, que foi diagnosticada com Sífilis, está bem e sendo tratada com antibióticos

O tratamento do bebê recém-nascido que foi abandonado em uma caixa de papelão no último dia 25 de dezembro, no Jardim Nova Esperança, em Goiânia, pode terminar nesta terça-feira (5). De acordo com informações da assessoria do Hospital Materno Infantil (HMI), a criança, que foi diagnosticada com Sífilis, está bem e sendo tratada com antibióticos. Para definir a poss...