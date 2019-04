Vida Urbana 'Trata-se de uma acusação leviana', diz defesa de filho de vereadora assassinada em Goiás Advogado diz que os assassinos confessaram o crime e não mencionaram o nome do filho mais velho da vereadora

Após Daiton Rodrigues Oliveira Rocha ser denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por participação no assassinato da própria mãe, a vereadora de Bom Jesus de Goiás, Roseli Aparecida de Oliveira Rocha, conhecida como Roseli da Academia, o advogado do rapaz, Roberto Serra, negou as acusações. "A defesa afirma, com veemência, sua inocência e ausência d...