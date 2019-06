Cidades Transporte Público em Goiânia não será alterado pela manifestação desta sexta-feira (14) De acordo com a Metrobus e Red Mob, as atividades terão seguimento normal ao longo do dia

As empresas concessionárias do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia afirmam que as linhas de ônibus vão operar normalmente nesta sexta-feira, durante a manifestação contra a Reforma da Previdência prevista para acontecer a partir das 10 horas em todo o País. A Metrobus, responsável pelo Eixo Anhanguera, e a RedeMob, que reúne as outras empresas, afirma...