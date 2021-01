Cidades Transporte público da Grande Goiânia inicia sistema de catraca com reconhecimento facial Primeiros a passarem por biometria automática serão idosos, já a partir de sábado (23). Mudança está entre série de modificações, que preveem ainda a compra de recarga por meios digitais

O transporte público da Região Metropolitana de Goiânia inicia, neste sábado (23), um novo sistema de pagamento de bilhetagem. Entre as mudanças está a biometria facial de usuários beneficiados com gratuidade. A troca de equipamentos permite ainda a recarga automática de passagens durante a viagem. Os mais de mil veículos da frota já estão com as máquinas instaladas, q...