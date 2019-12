Cidades Transporte intermunicipal clandestino pode ser regulamentado nos próximos 90 dias em Goiás Governador Ronaldo Caiado (DEM) sanciona documento que institui serviço alternativo em vans e similares para viagens de passageiros ou encomendas

O governo estadual deverá estabelecer os detalhes sobre a regularização do Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal de passageiros e encomendas nos próximos 90 dias. A ideia é permitir o transporte a partir de vans e veículos similares, com capacidade entre 6 e 20 passageiros. A princípio, a lei, sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19), deverá permitir que trabalhadores que operam o ser...