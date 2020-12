Cidades Transporte coletivo volta a operar normalmente nesta segunda-feira na Grande Goiânia Afirmação foi feita pelo sindicato das concessionárias privadas do serviço neste domingo (20)

Atualizada às 18h36 O sistema metropolitano de transporte coletivo volta a operar normalmente nesta segunda-feira (21), de acordo com afirmação em nota do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros da Região Metropolitana de Goiânia (SET). A instituição afirmou que houve acordo com os trabalhadores que aceitaram o pagamento do 13º...