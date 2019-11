Cidades Transporte coletivo terá operação especial para segundo dia de Enem na Grande Goiânia Viagens que levam a locais de prova terão circulação reforçada e os intervalos serão reduzidos, de acordo com a CMTC. Programação também terá a operação de quatro linhas que não circulam aos domingos

O transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana da capital terá operação especial no próximo domingo (10), quando haverá o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) determinou às operadoras da rede que a operação de viagens com destino aos locais de prova seja reforçada e que o...