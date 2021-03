Cidades Transporte coletivo na Grande Goiânia começa a ver melhora, mas problema continua no pico Horário da manhã é o que concentra a maior preocupação pelo grande volume de passageiros em curto espaço de tempo

O segundo dia de validade do decreto atualizado em Goiânia com medidas restritivas de mobilidade para a contenção da pandemia de Covid-19 foi analisado como melhor pelos técnicos do sistema de transporte coletivo metropolitano. O horário de pico da manhã, entre as 6 e 8 horas, transporta uma média de 25% do total de usuários do dia, e ainda é o que apresenta maior aglomeraç...