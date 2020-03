A Prefeitura de Jataí anunciou que a cidade terá alterações no transporte coletivo durante o período de isolamento social. Nesta terça-feira (24), a administração municipal informou que a Auto Viação Jataí, responsável pelo serviço, não disponibilizará linhas de ônibus aos domingos.

Além disso, linhas e horários das viagens realizadas de segunda-feira a sábado terão alteração. Confira abaixo os horários e as linhas que circularão, segundo a administração municipal.

Outras mudanças

Além do transporte, a realização de velórios também foi afetada. Segundo a prefeitura, as cerimônias fúnebres deverão ter no máximo quatro horas de duração e a presença de até oito pessoas de forma simultânea.

A medida foi adotada para evitar aglomerações durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.