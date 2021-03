Cidades Transporte coletivo está liberado em novo decreto para conter pandemia em Goiânia Empresas de ônibus poderão transportar passageiros somente sentados para evitar aglomeração

Decreto assinado neste domingo (7) pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para conter o avanço do coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiânia define que as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, continuarão com o funcionamento suspenso por mais sete dias, a partir desta segunda-feira (8). Este período poderá ser reavaliado antes do término ou prorrogado d...