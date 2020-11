Cidades Transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia deve receber até R$ 106 milhões Projeto no Senado visa a garantir recursos para operação do sistema. Concessionárias somam R$ 56,8 milhões em prejuízos

O sistema de transporte coletivo urbano da região metropolitana de Goiânia deve receber do governo federal entre R$ 66 milhões e R$ 106 milhões até o fim deste ano, em razão das perdas econômicas que ocorreram pela pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). A decisão ainda depende de aprovação do projeto de lei pelo Senado e posterior sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem ...