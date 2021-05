Cidades Transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia anuncia paralisação na terça-feira (11) Ônibus param de circular a partir da zero hora. Sindicoletivo diz que desde o ano passado a categoria não aumento salarial

Motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia vão paralisar suas atividades na terça-feira (11), a partir da meia-noite. A notícia foi divulgada em vídeo na manhã desta sexta-feira (7), pelo diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Goiânia e Região Metropolitana (Sindicoletivo), Carlos Alberto Luiz dos Santos. S...