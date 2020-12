Cidades Transporte coletivo da Grande Goiânia chega ao colapso Modelo iniciado em 2008 já não comporta necessidades dos usuários, das empresas e do poder público, o que leva à queda de passageiros e da qualidade do serviço

Usuários insatisfeitos e trocando o ônibus por transporte particular, empresas com déficit financeiro, poder público sem se responsabilizar e sociedade sem acreditar no transporte coletivo. Esse é o cenário do sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia e que culminou, em um ano de pandemia de Covid-19, em uma paralisação de quatro das cinco concessionárias...