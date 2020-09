Cidades Transporte ativo é melhor opção

Uma das principais mudanças que ocorreram nas cidades com a pandemia do coronavírus foi a queda drástica na demanda pelo transporte coletivo. Em Goiânia, a queda chega a cerca de 60% do que se tinha em março. As aglomerações em terminais, pontos e nos veículos são argumentos usados pelos passageiros para abandonar o uso do sistema, mas a troca tem sido pelos veículos ...