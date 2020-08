Cidades Transmissão por crianças é mais alta, aponta estudo de Harvard Pesquisa aponta perigo de retorno das aulas presenciais devido a ao alto índice de carga viral em pessoas de até 17 anos

A volta às aulas presenciais enquanto circula o coronavírus (Sars-CoV-2) sem uma vacina adequada pode ser mais prejudicial do que parece, de acordo com um estudo da Universidade de Harvard (Estados Unidos). Os pesquisadores verificaram, analisando a situação de 192 pessoas entre 3 e 17 anos que estavam no Massachusetts General Hospital (MGH), que a carga viral presente ...