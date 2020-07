Cidades Transmissão intradomiciliar preocupa autoridades em Goiás Em Goiânia, inquérito sorológico aponta que prevalência do novo coronavírus entre residentes de mesmo endereço é muitas vezes maior à da população em geral. Na capital, família teve 19 pessoas infectadas e uma morte

A transmissão intrafamiliar do novo coronavírus (Sars-CoV-2) tem preocupado as autoridades de Saúde e os especialistas da área devido ao aumento de casos de pessoas com parentesco infectadas pela doença. Prova disso é que em Goiânia, segundo o médico epidemiologista e membro do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o Novo Coronavírus (COE), João Bos...