Cidades Transferência de presos em Aparecida esvazia alas rivais históricas Espaços da Odenir Guimarães que estão em guerra há anos estão desocupados para reforma. 430 reeducandos foram para outras cidades e 703 realocados no município

Inimigas históricas, as alas C e B da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foram esvaziadas em uma única operação no último sábado (5). A transferência de 1.113 detentos ocorreu para permitir uma reforma na estrutura do presídio, construído nos anos 1970. No entanto, a saída dos presos também é uma tentativa de reorganizar ...