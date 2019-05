Cidades Transexual cearense é morta a paulada em bairro de São Paulo Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a polícia foi acionada para atende a uma ocorrência de agressão e, ao chegar no local, encontrou a vitima com ferimentos na cabeça

Uma transexual de 21 anos foi morta a pauladas na noite de sábado (4), na Alameda dos Tacaúnas, no bairro da Saúde, em São Paulo. Uma testemunha contou à polícia que estava com Larissa Rodrigues da Silva quando um homem não identificado em um carro quase as atropelou. Posteriormente, o autor retornou com o veículo, desembarcou com um pedaço de madeira e golpeou Lariss...