Cidades Traficantes mataram crianças, aponta investigação da polícia do Rio de Janeiro Meninos Lucas Matheus, de 9 anos; Alexandre, de 11 anos e Fernando Henrique, de 12 anos, desapareceram em 27 de dezembro do ano passado

As investigações sobre o desaparecimento, no dia 27 de dezembro do ano passado, dos meninos Lucas Matheus, de 9 anos; Alexandre, de 11 anos e Fernando Henrique, de 12 anos ainda não terminaram, mas a Polícia Civil do Rio já concluiu que eles foram mortos por traficantes da comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com autorização de um chefe de ...