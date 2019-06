Cidades Traficante foragido há 15 anos é morto no Rio de Janeiro A polícia aponta que ele ainda era o traficante que estava há mais tempo no comando de um morro carioca; Uma recompensa de R$ 30 mil era oferecida

Fernando Gomes de Freitas, conhecido como Fernandinho Guarabu, apontado como líder da quadrilha que controla a venda de drogas da comunidade do Dendê, foi morto hoje (27) durante uma operação policial. Segundo a Polícia Militar (PM), ele morreu em confronto com agentes do Batalhão de Choque na favela da Ilha do Governador, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Guarabu era um...