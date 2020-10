Cidades Traficante é preso com maconha escondida no congelador em Rio Verde Droga foi apreendida e homem autuado por tráfico

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (12), com porções de maconha, no Setor Gameleira, em Rio Verde. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe estava em patrulhamento pela região quando abordou o suspeito já conhecido por traficar entorpecentes. Durante a abordagem, foram encontras porções de maconha pronta para a venda. Na casa dele, ...