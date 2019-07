Cidades Trabalhos do POPULAR vencem prêmio sobre direitos humanos em Goiás Reportagem impressa e charge ficaram em primeiro lugar nas respectivas categorias

Dois trabalhos do POPULAR foram vencedores no 1º Prêmio Dom Tomás Balduino de Direitos Humanos, entregue na noite desta terça-feira (2) no Centro Municipal Goiânia Ouro, na capital. A reportagem “Polícia investiga o que pode ser a maior chacina de Goiânia”, do repórter Thalys Alcântara, conquistou o primeiro lugar na categoria impresso. O trabalho, publicado em abril do ...