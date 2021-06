Atualizada às 12h52.

Com a confirmação da morte de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, na manhã desta segunda-feira (28), o trabalho de inteligência das polícias Civil e Militar seguirá com o intuito de investigar como ocorreu a troca que tiros e apurar a participação de envolvidos. A informação foi dita pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) durante entrevista, por telefone, à CBN Goiânia.

Caiado contou que foi informado pelo Major Edson Luis Souza Melo Rocha, por telefone, que houve uma troca de tiros e que Lázaro teria sido atingido. O oficial também teria afirmado ao governador que o suspeito tinha sido levado para a cidade mais próxima para atendimento médico. Segundo o democrata, o policial ligou de dentro da mata e contou que a ação aconteceu perto de um córrego com mata densa.

As investigações devem apurar também, de acordo com Caiado, qual o interesse das pessoas que estavam auxiliando Lázaro, entre elas, o fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, que está preso. Com ele solto o valor dos imóveis sofreriam uma desvalorização facilitando assim a compra. “Por que a pessoa ia prestar a esse nível de proteção a um assassino como esse, que praticou uma chacina como aquela?”, argumentou.