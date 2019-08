Cidades Trabalhadores ficam soterrados após desabamento de galpão, em Cristianópolis Equipes do Corpo de Bombeiros ainda trabalham para encontrar os dois homens que trabalhavam em uma obra da GO-139

Dois homens foram soterrados na tarde desta sexta-feira (2), após desabamento do galpão de uma obra na GO-139, na cidade de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois são trabalhadores da obra e foram doterrados em uma profundidade entre 6 a 10 metros. Os bombeiros foram acionados por volta de 17...