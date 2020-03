Neste domingo (22), trabalhadores do segmento de telefonia e internet fazem uma manifestação por mais segurança em relação ao coronavírus, em Goiânia. Os participantes do protesto apontam que estão em exposição direta, por precisarem ir até as casas dos clientes das empresas. Segundo os organizadores, o protesto conta com cerca de 50 carros.

O grupo promove um buzinaço, começou no Estádio Serra Dourada e passa por diversos pontos da cidade para chamar a atenção e cobrar providência dos empregadores. Na semana passada, trabalhadores de call centers também se manifestaram e uma decisão da Justiça de Goiás determinou que apenas 50% da operação de cada empresa deve funcionar.