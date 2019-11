Cidades Trabalhador rural tem pernas esmagadas em acidente com trator, em Morrinhos Homem de aproximadamente 30 anos foi socorrido e encaminhado para o hospital local

Um trabalhador rural, de aproximadamente 30 anos, teve as pernas esmagadas em um acidente envolvendo um trator em uma propriedade rural a 37 km de Morrinhos, próximo a BR 153, em Goiás. O trator tombou enquanto o homem trabalhava e acabou esmagando os membros inferiores do trabalhador. Foram acionadas viaturas policiais e do Corpo de Bombeiros para realizar o resg...