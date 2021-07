Cidades Trabalhador prende dedos da mão em empilhadeira a cerca de 3 metros de altura, em Goiânia Bombeiros precisaram serrar equipamento para retirar o operador de máquinas, que foi encaminhado ao hospital

Um operador de máquinas prendeu, nesta segunda-feira (12), dois dedos da mão enquanto utilizava uma empilhadeira a cerca de 3 metros de altura no trabalho, em uma empresa de Goiânia. Os colegas tentaram retirar o funcionário, mas sem sucesso. Os bombeiros foram acionados e realizaram o desencarceramento da mão do trabalhador com equipamentos para serrar a empilh...