Trabalhador é resgatado em condições análoga à escravidão em Goiânia

Um trabalhador que vivia em condições análogas à escravidão foi resgatado de uma horta de folhagens e plantação de pimentas em Goiânia. O homem vivia em uma estrutura improvisada, feita de alvenaria e composta por área externa coberta, com tanque, um cômodo com três colchões empilhados, o que mostra que outros trabalhadores também ocupavam o local. No espaço havia ...