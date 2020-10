Cidades Três toneladas de defensivos agrícolas são apreendidas no Distrito Federal A carga, segundo o Comando de Operações de Divisas, não possuía nenhum documento de certificação

Três toneladas de defensivos agrícolas foram apreendidas, nesta quinta-feira (8), no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações do Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar (PM), a equipe havia feito um bloqueio policial quando se deparou com um veículo de carga que carregava o material, que não possuía nenhum documento de certificação. Aos polici...