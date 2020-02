Cidades Três suspeitos por roubo de carga são presos em Campinorte Polícia Militar acredita que trio pode ser integrante de organização criminosa especialista neste tipo de crime

Três homens foram presos em Campinorte, na região norte do estado, suspeitas de integrarem uma organização criminosa especializada no roubo a cargas. Com eles, os policiais militares do Comando de Operações de Divisas (COD) encontraram na última sexta-feira (31) diversos produtos do setor alimentício, entre eles, mais de mil caixas de óleo vegetal, centenas de energéticos e...