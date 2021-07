Cidades Três suítes de pousada em Pirenópolis são atingidas por incêndio Ninguém se feriu, mas quartos tiveram camas, geladeira e televisões danificadas

Três suítes de uma pousada, no Centro de Pirenópolis, ficaram destruídas após um incêndio no local na última terça-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado e evitou que as chamas se espalhassem para outros quartos ou para os imóveis vizinhos. A suspeita é a de que o fogo tenha sido originado na fiação elétrica. Não houve feridos. As chamas destruíram geladeira, ...