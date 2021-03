Cidades Três servidores são indiciados em Santa Rita do Novo Destino suspeitos de desviarem doses da vacina O secretário municipal de Saúde e duas enfermeiras poderão responder criminalmente por peculato e por inserção de dados falsos em sistemas de informações

Três servidores públicos suspeitos de "furar fila" da vacinação contra a Covid-19 no município de Santa Rita do Novo Destino, na região do Vale do São Patrício, foram indiciados pela Polícia Civil na quarta-feira (24). Segundo as investigações iniciadas no começo deste mês, os funcionários, responsáveis pela vacinação na cidade, teriam desviado quatro doses do imunizante p...