Cidades Três se recuperam da Covid-19 e recebem alta do hospital de Itumbiara Altas aconteceram durante esta semana. Eles seguirão a fase final das recuperações em suas casas

Dois homens e uma mulher, com idades entre 50 e 63 anos, se recuperaram da Covid-19 e deixaram ao longo desta semana o Hospital Regional de Itumbiara São Marcos, no município localizado no Sul de Goiás. Eles, que deram entrada com falta de ar, febre e tosse, irão continuar a fase final das recuperações em suas casas. 🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e c...