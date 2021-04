Cidades Três são presos em ação contra roubo de gado na região norte de Goiás Mandados foram cumpridos Itapaci, Campestre e Inhumas. Prejuízo causado pelo grupo é de cerca de R$ 350 mil

Três pessoas foram presas por roubo de gado na região norte do Estado de Goiás. As prisões ocorreram em Itapaci, Inhumas e Campestre de Goiás e foi coordenada pela Polícia Civil de Goianésia. De acordo com a investigação, os três seriam membros de uma associação criminosa que praticou diversos furtos de gado. As investigações duraram cerca de oito meses e chegar...