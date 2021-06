Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido suspeitos de participação no assassinato de um idoso, de 68 anos, em Goiânia, no último dia 22 de abril. A vítima identificada como Walter Pereira Natal foi morta por estrangulamento, teve pés e mãos amarrados e amordaçado na sala da própria casa.

Os suspeitos também utilizaram uma caneta para desenhar uma figura do órgão genital masculino no peito do idoso antes de fugirem. O caso foi descoberto depois que os familiares sentiram a falta do idoso e foram até a casa dela.

Na residência, móveis foram encontrados revirados e foi percebido que faltavam aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, além do carro e da motocicleta que ficavam na garagem. Após várias diligências e analises de câmeras de segurança os investigados foram identificados.

Em depoimento, eles descreveram todo o crime, sem demonstrar nenhum arrependimento. Disseram que foram até a casa e um deles, que já conhecia a vítima a chamou no portão, quando ela foi rendida com golpes de mata-leão.

O carro foi encontrado abandonado após o grupo bater contra um semáforo e a motocicleta também foi localizada após apresentar problemas mecânicos e ser deixada no meio da rua. Finalizada as investigações, as prisões temporárias foram convertidas em preventivas.

O trio deve responder por latrocínio e corrupção de menores. O adolescente foi internado provisoriamente e enfrentará processo pelo ato infracional análogo ao crime de latrocínio.