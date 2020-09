Três policiais militares de Goiás morreram nas últimas 24 horas em decorrência da Covid-19. O tenente coronel Hrillner Braga Ananias, de 44 anos, morreu na noite de domingo (6). O sepultamento acontece nesta segunda-feira (7), às 17h, no cemitério Jardim das Palmeiras, respeitando os protocolos sanitários, fechado aos familiares. O oficial deixa mulher, irmão e pais.

A outra morte registrada no domingo foi a do 2º tenente da reserva remunerada Valsi Pires da Silva, de 57 anos. Ele não resistiu a uma parada cardíaca em decorrência de complicações da Covid-19. O sepultamento foi em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

A terceira morte foi registrada na manhã desta segunda-feira (7) e é a do 2º tenente da Polícia Militar (PM) Delmiran Pereira de Carvalho, de 44 anos. O corpo do militar será sepultado no município de Novo Planalto. Delmiran deixa mulher e filhos.

Em notas, A PM-GO prestou condolências aos familiares e amigos dos policiais. “se solidariza e deseja que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa confortar e fortalecer a todos os familiares e amigos.”