Vida Urbana Três pessoas são presas no Setor Oeste por praticar o 'golpe do chupa-cabra' em Goiânia Com o grupo foi encontrado um aparelho que prendia cartões em máquinas de saque de dinheiro; a suspeita é que eles façam parte de uma quadrilha que atua em outros estados

A Polícia Militar informou, nesta manhã de domingo (28), que prendeu um trio suspeito de envolvimento no golpe do “chupa-cabras”, aplicado contra um cliente de um banco no Setor Oeste, em Goiânia. Neste tipo de crime, um equipamento é instalado em caixas eletrônicos para roubar cartões de banco. Durante a arapuca, após reter o cartão da vítima, um dos membro...