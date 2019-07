Cidades Três pessoas morrem em acidente entre carros de passeio em Formosa Vítimas seriam um idoso de aproximadamente 60 anos, uma criança de 3 e uma mulher de 35

Três pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros de passeio na manhã deste domingo (7) no Distrito de Bezerra, zona rural da cidade de Formosa, no entorno do Distrito Federal. Informações preliminares dão conta de que as vítimas são um idoso de aproximadamente 60 anos, uma criança de 3 e uma mulher de 35. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local retira...