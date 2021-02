Cidades Três pessoas ficam feridas em capotamento na BR-070, em Águas Lindas Acidente aconteceu nesta sexta-feira (12)

Um carro de passeio capotou nesta sexta-feira (12) na BR-070, em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Os bombeiros foram acionados e quando chegaram encontraram duas pessoas ainda dentro do veículo e uma fora. O condutor, segundo a corporação, que estava inconsciente dentro do carro foi retirado e levado pelo resgate aéreo para uma unidade de saúde em Bra...