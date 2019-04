Vida Urbana Três participaram de crime Secretário de Segurança Pública diz que mais um suspeito é procurado por envolvimento em latrocínio de policial militar e garante apresentação de foragidos

Foi sepultado com honras militares na manhã desta quinta-feira, dia 18, no cemitério Parque Memorial, em Goiânia, o corpo do 2º sargento PM José Pereira da Silva, de 44 anos. Integrante do batalhão das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), ele foi assassinado na madrugada do dia anterior a três quarteirões de sua casa no bairro Chácara São Pedro, em Apare...