Cidades Três pacientes de Manaus internados no HC devem receber alta nas próximas 48 horas Informação foi divulgada no boletim da manhã desta quarta-feira (27)

Três pacientes com Covid-19 de Manaus que estão internados na enfermaria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC - UFG), em Goiânia, estão com previsão de alta para as próximas 48 horas. A novidade foi divulgada, na manhã desta quarta-feira (27), por meio de um boletim. O comunicado informa ainda que oito pacientes seguem internados na enferm...