Cidades Três municípios de Goiás perdem vagas no programa Mais Médicos Foram selecionados 118 profissionais para 68 cidades, a maioria de reposição por posições que ficaram em aberto após o fim do contrato ou saída de trabalhadores que já atuavam na iniciativa

Dois municípios goianos ficaram de fora da lista divulgada nesta semana pelo Ministério da Saúde com a relação de vagas abertas para a atual etapa do programa Mais Médicos: Aporé e Arenópolis. E São Miguel do Araguaia perdeu uma das três vagas previstas no começo de junho. Antes eram 121 médicos para 70 cidades. Agora, foram selecionados 118 médicos para 68 cidades, a mai...