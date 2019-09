Cidades Três mulheres morrem após capotar o carro em acidente envolvendo carreta na BR-364, em Goiás Vítimas estavam todas no banco traseiro. Ocupantes do veículo saíram de Trindade e viajavam para Lagoa Santa. A motorista sofreu ferimentos graves e outro passageiro saiu ileso

Três mulheres morreram em grave acidente de trânsito na manhã deste sábado (7), na BR-364, no município de Cachoeira Alta, no Sudoeste de Goiás. As vítimas estavam no banco traseiro do veículo acidentado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo saiu de Trindade e iria para Lagoa Santa. Ele era guiado por uma mulher, que transportava um homem no ban...