Cidades Três morrem em acidente de helicóptero no Lago das Brisas, em Buriti Alegre Uma passageira foi resgatada e levada para um hospital da cidade. Polícia Civil e Cenipa investigam causas do acidente

Três pessoas morreram após acidente com helicóptero na noite do último sábado, no Lago das Brisas, ponto turístico da cidade de Buriti Alegre, cerca de 170 quilômetros de Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil, a aeronave deixou um condomínio que fica à beira do lago na noite de sábado (24), buscou três passageiras em um hotel que também fica à beira do lag...