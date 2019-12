Cidades Três jiboias e um jabuti são resgatados de residência em Goiás Animais foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres

Atualizada às 12h41. Uma denúncia anônima resultou no resgate de três jiboias e um jabuti, neste domingo (1º), em uma residência no Jardim das Oliveiras, em Trindade, na região metropolitana da capital. Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local e constatou que o homem não tinha qualquer tipo de licença ou autorização dos órgãos ambientais respons...