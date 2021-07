Com as baixas temperaturas que começaram a atingir a capital goiana, três igrejas católicas passaram a servir de abrigo noturno para pessoas em situação de rua. A iniciativa é da Comissão Dominicana de Justiça e Paz, Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino e foram disponibilizados espaços nas paróquias São Judas Tadeu (Setor Coimbra), Ateneu Dom Bosco (Setor Oeste) e Sagrado Coração de Jesus (Vila Nova). Além do abrigo, os locais estão servindo jantar e café da manhã, além de distribuir kits de higiene, alimentos e agasalhos.

A campanha foi denominada “Quem tem frio tem pressa!” e as igrejas estão recebendo doações até o próximo domingo (1º). Quem desejar ajudar pode entregar cobertas, agasalhos alimentos e kits de higiene nas igrejas. "O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, está preocupado com a população de rua de nossa capital e considera muito importante e a disponibilização de alguns dos nossos salões paroquiais para acolher essas pessoas. Desta forma, as pessoas que no momento não contam com o apoio de nenhuma política pública poderão ser acolhidas em nossos espaços", afirma Frei José Fernandes, da Comissão Dominicana de Justiça e Paz.

Secretário da igreja Sagrado Coração de Jesus, Filipe Gomes explica que as equipes da igreja estão realizando abordagens ao longo do dia para explicar sobre a ação às pessoas em situação de rua. “Aqui na paróquia temos uma estrutura capaz de atender até 40 pessoas no salão paroquial e conseguimos organizar os colchões com distanciamento, limitando os espaços. Algumas pessoas ainda estão com receio de dormir, mas vão se alimentar”, explica. Quem não dorme, pode levar também comida, coberta e agasalho.

Locais disponíveis

⦁ Igreja São Judas Tadeu - Setor Coimbra, Rua 242, nº 100 (3233.6365).

⦁ Igreja Ateneu Dom Bosco - Alameda dos Buritis, 485, Setor Oeste (3224.1733).

⦁ Igreja Sagrado Coração de Jesus - Praça Boaventura, Vila Nova.