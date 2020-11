Cidades Três idosas são atacadas por enxame de abelhas africanas em Goiás Vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital

Três idosas precisaram ser hospitalizadas após serem atacadas por um enxame de abelhas africanas, nesta quarta-feira (25), próximo à ponte do Rio Tigrinho, em Britânia, no Noroeste de Goiás. Segundo informações, as vítimas tinham ido pescar no local quando houve o ataque. Uma das vítimas ficou com o rosto coberto de ferrões e os cabelos com inúmeras abelhas. As vít...