Cidades Três homens são presos por homicídio e roubo em Goiânia De acordo com a PM, vítima foi morta após ser encontrada dentro da casa de um dos suspeitos

Três homens foram presos na manhã deste domingo (28) suspeitos de roubar um carro e, horas depois, cometer um homicídio, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o primeiro crime ocorreu na noite de sábado (27), no Setor das Nações. Na oportunidade, dois dos suspeitos solicitaram uma viagem por aplicativo e no percurso anunciaram o roubo. O motorista do veícul...